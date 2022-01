Stefano Vignaroli, il deputato M5s spara a raffica col kalashnikov: video-choc. Sapete che poltrona occupa?

09 gennaio 2022 a

Benvenuti, ancora una volta, nel magico mondo dei grillini. Vedete l'uomo nella foto e nel video? Bene, si tratta del deputato Stefano Vignaroli del Movimento 5 Stelle, che per inciso è anche il presidente della commissione parlamentare Ecomafie.

Bene, il grillino Vignaroli ha ben pensato di postare il video in questione, direttamente sul suo profilo Facebook: eccolo intento a sparare colpi di kalashnikov a raffica, il tutto a un poligono di tiro, mentre scorrono le note di Mother Russia, celebre brano degli Iron Miden. Piccolo dettaglio: il kalashnikov è universalmente riconosciuto come l'arma-simbolo delle violenze mafiose.

Raggiunto da Repubblica che ha chiesto al grillino una spiegazione circa il suo gesto e la decisione di pubblicare il video, Vignaroli ha commentato quasi cadendo dal pero: "Stavo al poligono di tiro, non c'è alcuna anomalia. Ho il porto d'armi per difesa personale e duneuq ogni tanto mi esercito".

Ma si esercita con il kalashnikov?, aggiungono da Repubblica. E lui: "Oggi me l'hanno fatto provare, in sicurezza". Quando gli chiedono se non ritiene che sia poco opportuno, considerato il suo ruolo, pubblicare simili immagini ribadisce: "Non vedo nulla di anomalo in quello che ho fatto". Come detto in premessa: ecco il magico mondo dei grillini...

