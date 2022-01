Quirinale, "prorogare Sergio Mattarella": contagi e no-vax stravolgono la corsa al Colle?

09 gennaio 2022 a

La pandemia da Covid, con i contagi in aumento ormai da giorni, sta mettendo in difficoltà anche la politica. E pone non pochi interrogativi sulla elezione del prossimo capo dello Stato a fine gennaio. Al momento, infatti, sarebbero una trentina i grandi elettori positivi. E se a questi si aggiungono pure i parlamentari no vax, che avrebbero difficoltà a raggiungere il Parlamento in mancanza di green pass, la situazione si complica ancora di più. La paura è che non possano votare più di 100 persone.

"La deroga deve valere per me, per esercitare il mio mandato, come per tutti gli isolani. Questo è un sequestro di persona! A me poi, viene compresso il diritto di rappresentare i cittadini siciliani che mi hanno eletto", ha detto Simona Suriano, ex 5Stelle, ora in “Alternativa”, che a Repubblica ha raccontato del ricorso presentato alla Consulta. I costituzionalisti, comunque, si dividono tra chi è convinto che una soluzione vada trovata per non compromettere un momento così importante, come l'elezione del presidente della Repubblica, e chi invece ritiene non possano esserci esenzioni alle regole vigenti.

"Il convitato Omicron è così incombente che non si può escludere nulla, neppure che occorrano altre misure, ha fatto sapere il questore Antonio De Poli. Una in particolare agita i grandi elettori, il rinvio della seduta del 24 gennaio. Il centrista Osvaldo Napoli ha detto: "Bisogna pensare a un rinvio, se Omicron dilaga. A quel punto andrebbe chiesto a Mattarella di restare nel suo ufficio".

