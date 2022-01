Quirinale, Paolo Maddalena: il candidato lanciato dagli ex M5s contro Giuseppe Conte (che vuole abolire l'euro)

18 gennaio 2022 a

a

a

Paolo Maddalena è il candidato al Quirinale di una quarantina di parlamentari ex M5s ora nel Gruppo Misto. La senatrice Barbara Lezzi, ex grillina, ospite a Coffee Break, su La7, commenta con entusiasmo il nome lanciato dai silurati dal Movimento proprio contro Giuseppe Conte che da tempo dice che vuole una donna al Colle: "È un candidato autorevole, un amante della Costituzione. Paolo Maddalena fa convergere diverse forze da Alternativa fino ad Italexit di Gianluigi Paragone ai partiti comunisti. Sulla figura c'è stata un'ampia convergenza".

"Che giornata di mer**". Giuseppe Conte preso a sberle e umiliato da Dagospia: se questo è un leader

Ma chi è Paolo Maddalena? Classe 1936, è il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, giurista. Nel 2016 ha partecipato al movimento No Cav, che si opponeva alle cave di marmo di Carrara sulle Alpi Apuane. Ieri, 17 gennaio, intervistato a Un Giorno da pecora, ha affermato che vorrebbe uscire dall'Euro: "Secondo grandi economisti, come Stiglitz e Galbraith, l'Italia potrebbe sollevarsi parecchio sul piano economico se emettesse una moneta propria, perché quella che noi abbiamo è una moneta privata, emessa da banche private, sulla base di Banche centrali divenute di fatto private. E della Bce, che è una banca privata".

"A prescindere dal Cav". Crisi di governo, la bomba di Sallusti; come e quando cade il governo

L'ex giudice costituzionale si dice comunque "lieto che il mio nome sia uscito per un ruolo cosi' importante. Ho dedicato la mia vita alla difesa della patria, alla difesa della Costituzione, calpestata dall'assassinio di Moro in poi, e da quando il neoliberismo si è impadronito delle menti dei nostri govenanti, utilizzando sia situazioni di fatto con molto attendismo e indicazioni di certi programmi fatti in sedi oscure che è meglio non menzionare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.