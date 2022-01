Quarta Repubblica, "a prescindere da Berlusconi al Quirinale": crisi di governo, la profezia di Alessandro Sallusti

18 gennaio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi è un candidato "divisivo" per il Quirinale? Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 17 gennaio, smonta questo argomento: "Quando Berlusconi è candidato per qualcosa parte la corsa al tutti contro Berlusconi". In realtà, prosegue il direttore di Libero, "la questione del divisivo è molto pretestuosa" perché "tutti i presidenti della Repubblica sono divisivi" visto che "sono eletti da una parte che prevale sull'altra".

"Ecco le sue chance". Quirinale, pazzesco balzo in avanti del Cav: le ultime impensabili cifre dei bookmakers

Non solo. Rispetto ai numeri che il Cavaliere avrebbe per salire al Colle, Sallusti sottolinea che anche l'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, "partiva da un numero di elettori certi inferiore a quello che oggi avrebbe Berlusconi". Insomma, non è affatto detto che il leader di Forza Italia non abbia il consenso necessario per andare al Quirinale, quindi, "guardare Berlusconi con gli occhi di come guarderemmo pizza e fichi è totalmente sbagliato".

Sale solo Giorgia Meloni. Sondaggio-TgLa7, cifre sorprendenti: chi è crollato, l'indizio a una settimana dal Quirinale

Detto questo, prevede il direttore di Libero, il governo Draghi "al 90 per cento cade con qualsiasi presidente della Repubblica venga eletto". E conclude Sallusti: "Quindi è inutile agitare lo spauracchio che se eleggono Silvio Berlusconi il governo cade". Non è la candidatura del Cavaliere al Colle il problema di questa maggioranza.

"Sarebbe tempo perso": Quirinale, lo sfregio di Gianluigi Paragone a Silvio Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.