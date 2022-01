Mariarosaria Rossi, non solo Marta Fascina: "Anche per ragioni di salute". Doppio sfregio a Berlusconi, fino a dove si spinge

20 gennaio 2022 a

Maria Rosaria Rossi, per anni stretta collaboratrice di Silvio Berlusconi, senatrice prima forzista e ora in Cambiamo, boccia le ambizioni quirinalizie del leader di Forza Italia. E lo fa con toni sferzanti, feroci, con uno sfregio al Cavaliere. "Non so se si candiderà. Se lo conosco un po', però, lui avrà valutato che l'impegno lo porterebbe a stare lontano da casa e dalle sue cose per molti anni. Il ruolo è un impegno importante e lui lo sa. Se non concorrerà a queste elezioni sarà per questo. Per motivi anche di salute. Avendo avuto il Covid, e subito un intervento al cuore. Secondo me sta considerando anche questo", ha rivelato ai microfoni di Un giorno da pecora.

"Non sono convinta che possa candidarsi per le motivazioni che ho detto, non certo per la paura di non essere eletto. Berlusconi, qualunque cosa abbia fatto nella vita poi l'ha vinta. Non è questa la paura di Silvio, ne sono sicura", aggiunge. "In tutti questi anni sono stata assistente personale del presidente, poi tesoriere di Forza Italia, dirigente e consigliera del partito. Non ho mai replicato alle critiche quando mi dicevano che ero la sua badante e non mi sono mai sentita colpita, né ne ho mai parlato con Berlusconi. Forse si sono sentite offese le vere badanti, quelle che fanno questo lavoro per professione. Tra l'altro, non ho mai capito chi per primo abbia coniato questo termine", ha chiarito.

Infine la senatrice Rossi ha parlato anche della vita privata del Cavaliere: "Non mi risulta nemmeno sia fidanzato. Sicuramente Marta Fascina è una compagna che gli sta a fianco ma non c’è mai stata una sua dichiarazione, ci sono sempre state delle deduzioni giornalistiche. Sicuramente c’è una compagnia. Che sia fidanzato non saprei e non voglio entrare nel personale", ha concluso.

