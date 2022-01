Vittorio Sgarbi contro Forza Italia: "Berlusconi? Chi ne ha fatto una mummia lo ha chiuso in una tomba". Fa i nomi...

24 gennaio 2022 a

Vittorio Sgarbi è soddisfatto delle giornate trascorse con Silvio Berlusconi a cercare i voti necessari a far avverare il sogno del Cav, diventare il prossimo presidente della Repubblica. La sua buona volontà, però, non è bastata e il leader azzurro è stato costretto ad annunciare il passo indietro. Sgarbi, sentito da La Stampa, ha detto di avere le idee ben chiare su chi abbia avuto le colpe maggiori in questa situazione: "Ho trovato 15 voti in cinque giorni di telefonate con Berlusconi. È che bisognava iniziare prima e non fermarsi. Il metodo Sgarbi andava perseguito".

Il deputato del gruppo misto ha raccontato: "In quei giorni ho visto un Berlusconi contento e divertito. Al telefono faceva battute. Anche la figlia Marina mi ha ringraziato: 'Con te è felice'. Allora a qualcuno sono saltati i nervi. I cattivi consiglieri ne hanno fatto una mummia e lo hanno chiuso in una tomba". A chi si riferisce Sgarbi? E' lui stesso a fare i nomi: "Il cerchio magico, i Tajani e le Ronzulli. Non voglio giudicare questi poverini, ma quanti voti hanno trovato loro? Non li hanno nemmeno cercati".

Il critico d'arte, insomma, non solo rivendica il proprio lavoro accanto a Berlusconi, ma si autodefinisce pure come unico e vero erede del Cavaliere. Sgarbi, poi, ha rivelato qualche altro retroscena sulle telefonate dei giorni scorsi: "L’ho fatto parlare con Maria Elena Boschi. Lei è stata molto gentile, era felice e lusingata di parlare con lui, ma ha detto che non poteva che seguire Renzi". Il deputato, inoltre, ha detto che prima che la caccia venisse interrotta, era in programma anche un incontro con Giuseppe Conte. Poi ha raccontato di aver parlato direttamente con Berlusconi dopo il suo ritiro: "Era malinconico. Soffre, gli appare come un’ingiusta sconfitta. Dopo il ricovero non l’ho più sentito, ma ho saputo che la figura che potrebbe indicare al suo posto è Elisabetta Casellati".

