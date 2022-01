Silvio Berlusconi, il dramma: "Per me, questo è il senso di una vita". La straziante frase rubata dopo l'addio al sogno-Quirinale

23 gennaio 2022 a

Ufficiale: Silvio Berlusconi per una volta fa un passo indietro, rinuncia con grande sofferenza alla corsa al Quirinale. Il tutto è avvenuto ieri, sabato 22 gennaio, in assenza del leader di Forza Italia: per lui, che ha disertato il vertice romano del centrodestra, ha parlato Licia Ronzulli. Oggi si apprende che il Cav è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, "controlli di routine" spiegano dal suo entourage.

Come detto, la rinuncia al Colle pesa. E tantissimo. E per capire quanto possa pesargli, basta leggere quanto riportato in un retroscena del Corriere della Sera. Si torna ai giorni tra Natale e Capodanno, quando la campagna quirinalizia del leader di Forza Italia era nel vivo, tra operazione-scoiattolo, telefonate di Vittorio Sgarbi e pallottoliere sempre in primo piano sulla scrivania.

Beme, in quel contesto, Berlusconi avrebbe spiegato, senza giri di parole: "Vedi, per me questo è il senso di una vita, il sogno da bambino". Così ad un parlamentare, che preferisce l'anonimato, sondato in quei giorni. E ancora, i riferimenti al tema delle elementari che mamma Rosa aveva conservato per anni, in cui Berlusconi scriveva che il suo sogno era quello "di diventare presidente della Repubblica". L'ultimo sogno che però, ora, sembra essere sfumato. Con un dolore, per il Cav, difficile da quantificare.

