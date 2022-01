Quirinale, Matteo Salvini blinda Draghi premier: "Non si può lasciare l'Italia al buio". E sulla Casellati...

26 gennaio 2022 a

Ci sarebbe solo confusione se Mario Draghi lasciasse il governo: Matteo Salvini ribadisce il suo no alla salita al Colle dell'attuale premier. "Si dovrebbe ricercare un nuovo presidente del Consiglio, nuovi ministri, nuove maggioranze sarebbe un problema lasciare l'Italia per settimane al buio con la crisi sanitaria, la crisi energetica, la crisi economica, la crisi dell'Ucraina", ha spiegato il leader della Lega, intervenendo in diretta ad Agorà su Rai 3. Su questo punto, inoltre, sembra essere ritornata la sintonia col leader grillino Giuseppe Conte, che si è espresso allo stesso modo: "Un anno fa in piena emergenza abbiamo chiamato il premier a un’assunzione di responsabilità. Abbiamo affidato al timoniere una nave in difficoltà e non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori, cambiare equipaggio e chiedere al timoniere un nuovo incarico".

Parlando della coalizione di centrosinistra, invece, il segretario del Carroccio è stato molto chiaro e ha lanciato un appello: "Spero che Conte e Letta non si fermino solo ai no. Perché col no, no, no non si fa un buon servizio al Paese". Il riferimento è ai tre nomi che ieri il centrodestra ha proposto per il ruolo di presidente della Repubblica, Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti. Il leader leghista, poi, ha continuato: "E' da un mese che dal centrosinistra non arrivano proposte, stanno arrivando solo no".

Infine, riferendosi alla possibilità che sia Elisabetta Casellati a sostituire Sergio Mattarella al Quirinale, Salvini è stato molto chiaro: "I Presidenti del Senato sono la seconda carica dello Stato da sempre. E' donna. Non ha bisogno che la sponsorizzi io. E' lì, è stata eletta dalla maggioranza dei senatori per rappresentare il Paese. Non ha bisogno di essere candidata. Se uno la chiama penso sia a disposizione".

