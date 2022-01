Quirinale, Matteo Salvini e la promessa del Papeete: "Elisabetta Casellati presidente"

26 gennaio 2022 a

Elisabetta Casellati al Quirinale? Il suo nome circola in Parlamento. Matteo Salvini l'ha nominata in conferenza stampa dopo aver presentato la rosa di candidati del centrodestra. Il leader della Lega, però, ha sottolineato che si tratta della seconda carica dello Stato e che quindi non c'è affatto bisogno di una spinta da parte sua. Pare, inoltre, che proprio Salvini le abbia promesso la carica di capo dello Stato in tempi non sospetti, nel 2019. Poi, però, la netta chiusura del Pd e di Enrico Letta, che minacciano crisi di governo nel caso in cui si tentasse il blitz sulla Casellati. Difficilissimo, insomma, che entri davvero in partita.

Tant'è, è interessante scavare nel passato della presidente. Filippo Ceccarelli su Repubblica infatti scrive: "Salvini aveva già 'promesso' il Quirinale a Casellati nell’estate 2019, quand’era accolto sui palchi col "Vincerò", prima durante e dopo il Papeete. Se i lapsus hanno un senso, durante la crisi di governo, sbagliandosi per ben due volte nella stessa seduta, lei chiamò lui 'presidente' (era ministro)". Oggi, comunque, questa possibilità non è poi così remota.

Le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi sul nome della presidente del Senato avevano fatto ipotizzare una possibile convergenza, che pare poi essere sfumata. Certo, se ai parlamentari di Italia viva si aggiungesse anche qualche grillino, il centrodestra potrebbe forse contare sulla maggioranza necessaria a eleggere il presidente della Repubblica già domani, a partire quindi dal quarto scrutinio. Ma a questo punto, anche IV difficilmente la voterà. Con buona pace del "lapsus" di Salvini al Papeete.

