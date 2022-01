Pierferdinando Casini, bomba e veleno di Dagospia: "Primo presidente con augello all'aria", il nudo integrale

27 gennaio 2022 a

Oggi, giovedì 27 gennaio, quarto giorno di voto per il Quirinale, di certezza sembra esservene soltanto una: è tramontata la candidatura di Pierferdinando Casini, decisivo il veto posto da Enrico Letta.

Insomma, ancora fumata nera, nulla di fatto, politica e leader di partito nel caos totale. Come detto, però, per Pierferdy sembra sfumare il sogno quirinalizio. Una brutta botta, perché ci teneva (ovviamente) e soprattutto ci credeva.

E chi commenta la notizia del Casini fuori dai giochi in modo tagliente e irriverente, ovviamente, è Dagospia. Come? Lo fa riproponendo una vecchia foto dell'ex presidente della Camera che fece grande scandalo: un nudo integrale, e frontale, proprio come mamma l'ha fatto.

Lo scatto risale al lontanissimo 1995, quando Casini fu paparazzato senza veli da Eva Tremila mentre si tornava a bordo di uno yacht. E Dago, di pugno suo, in un flash ci aggiunge: "Cosa ci siamo persi! Se Casini fosse stato eletto al Quirinale, avremmo avuto il primo presidente fotografato con l'augello all'aria". Amen.

