Quirinale, a Carlo Nordio 37 voti in più del previsto: un feroce pizzino a Matteo Salvini?

Tutto come previsto. Almeno come era stato previsto a partire dalla tarda mattinata di oggi, sabato 29 gennaio: Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica. Incassa 759 voti e fa il bis al Quirinale, quel bis che non avrebbe voluto fare. La sconfitta della politica, che non è stata in grado di trovare un'alternativa, un'intesa, un patto. Insomma, ci si aggrappa a Mattarella dopo una settimana di trattative indecifrabili, veti, liti e scontri.

Il centrodestra ne esce malissimo. Giorgia Meloni scatenata contro Matteo Salvini, lo strappo di Forza Italia dopo il nome di Elisabetta Belloni, trapelato nella serata di venerdì. Insomma, l'alleanza è a rischio. Anzi, forse è esplosa. Secondo la leader di FdI, "il centrodestra Parlamentare non esiste". Così, tranchant, nel pomeriggio durante il voto a Montecitorio.

E al voto finale, all'ottavo spoglio, Carlo Nordio ha incassato ben 90 voti. Si tratta del candidato che FdI ha votato anche all'ultimo turno, uno dei nomi di quella iniziale rosa del centrodestra poi evaporata. Il punto è che l'ex magistrato avrebbe dovuto incassare 63 voti, quelli di Fratelli d'Italia. Ma sono ben 37 in più. Tanti consensi in più del previsto. Chi lo ha votato? Il sospetto ha iniziato a serpeggiare da subito: potrebbe trattarsi di un messaggio a Salvini. Insomma, leghisti o esponenti del centrodestra che protestano nel segreto dell'urna contro il bis di Mattarella, il compromesso trovato da Salvini.

