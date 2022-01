Giorgia Meloni sotterra Enrico Letta: "Coerenza, questa sconosciuta". Cosa diceva il piddino il 2 dicembre 2021

30 gennaio 2022 a

Una Giorgia Meloni scatenata, dopo il bis al Quirinale di Sergio Mattarella. E ha anche gioco facile, la leader di Fratelli d'Italia, che ha sempre mantenuto la sua posizione. Gli altri leader, invece, no. E così ne ha per tutti, a partire da Matteo Salvini, al quale ha riservato parole di fuoco.

Ma ovviamente nel mirino ci finisce anche Enrico Letta, il segretario del Pd che prova ad uscire come "eroe" dalla partita quirinalizia, da vincitore, come se il bis di Mattarella, che il diretto interessato non voleva, non fosse una sconfitta. Per tutti. E forse soprattutto per lui, per Letta, che ha giocato contro Salvini sulla pelle del presidente della Repubblica: per mettere in crisi il centrodestra, di fatto, ha creato uno scenario in cui restava solo il bius, o quasi.

Dunque, la Meloni contro Letta: "Coerenza, questa sconosciuta...", twitta la leader di FdI. A corredo, due dichiarazioni di Letta. La prima del 2 dicembre 2021, quando il segretario dem annunciava il fatto che il Pd "deposita un ddl che vieta la rielezione del presidente della Repubblica". Bene, ieri Letta ha annnunciato il bis di Mattarella, con applauso liberatorio e diverse dichiarazioni a supporto della scelta. Appunto: coerenza, questa sconosciuta...

