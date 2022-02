DiMartedì, Elsa Fornero insulta Matteo Salvini: "Si è mai guardato allo specchio?", l'ultima bassezza

02 febbraio 2022 a

"Ma quando Salvini dice 'Una donna in gamba...'.. Io non so se lui si è mai guardato allo specchio e si è chiesto 'ma io sono una persona in gamba?'. La risposta sarebbe stata inevitabilmente 'no'". Elsa Fornero, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commentando la partita del Quirinale si è lanciata in una lunga invettiva contro il leader della Lega. Poi ha aggiunto: "Quelli che propongono una donna lo fanno quando sono alla disperazione, non hanno un'idea né una strategia".

In un secondo momento, la professoressa ha puntato il dito contro tutta la classe politica in generale: "Questo appuntamento elettorale era noto con anni di anticipo, quindi avrebbero potuto prepararsi". Poi un nuovo attacco contro Salvini: "A parte il consenso, che è riuscito a realizzare appellandosi alle illusioni più facili che poteva offrire ai cittadini, io non credo che abbia mai realizzato niente. Se usassimo il loro linguaggio, potremmo dire che forse un'esperienza di lavoro potrebbe servire".

"Salvini non ne ha azzeccata una, dovrebbero meditare un po' sulla pochezza che hanno dimostrato", ha continuato la Fornero. Che poi ha parlato anche della rielezione di Sergio Mattarella: "Sono rimasta molto dispiaciuta quando ho sentito parlare di astuzia con riferimento al presidente. Io non ci ho visto nessuna astuzia, Mattarella ha visto i rischi di un Paese che si stava sfrangiando e ha deciso che forse era il caso di rispondere a una chiamata".

