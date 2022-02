Roberto Speranza, "per la prima volta dopo settimane". Covid, il "miracoloso risveglio": fine pandemia, ci siamo?

04 febbraio 2022 a

Fine pandemia, questa volta ci siamo davvero? Le prime e decisive conferme arrivano dai dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia: scende ancora, anche se di poco, l'Rt ed è il segno della riduzione della curva epidemica. Il valore questa settimana è a 0,93 contro lo 0,97 della scorsa. Se il dato è sotto 1 significa che in una settimana ci sono meno casi della precedente, e quindi appunto che la curva si sta riducendo. Circostanza già evidente leggendo, giorno dopo giorno, i dati del bollettino. E ancora i dati sull'incidenza settimanale, cioè i casi per 100mila abitanti da venerdì scorso a ieri, che è stata di 1.362 contro i 1.823 dei sette giorni precedenti (-25%) e i 2.011 di quelli ancora prima.

Buone notizie anche per quel che concerne l'occupazione dei letti, in lento calo e soprattutto per quel che riguarda le terapie intensive. L'occupazione nei reparti ordinari è al 29.5%, nelle intensive al 14,8%. Lentamente le Regioni stanno migliorando anche se oggi ce n'è anche una, le Marche, che peggiora e a questo punto rischia la zona perché ha più del 30% di occupazione dei letti ordinari e 20% delle intensive (rispettivamente 33,1% e 26,3%). Unico caso e in netta controtendenza. Altre che sono in arancione come Abruzzo, Sicilia e Piemonte vanno invece verso il ritorno in giallo alla prossima settimana.

Ma la vera, clamorosa, rivoluzionaria, inattesa notizia è che - incredibile ma vero - anche Roberto Speranza sta finalmente prendendo atto della regressione del coronavirus. "Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti. Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere massima prudenza ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid", ha affermato il ministro della Salute in occasione del convegno "Le sfide globali e il cancro", promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per la Giornata mondiale contro il cancro.

E ancora, Speranza ha aggiunto: "Il 91 per cento della popolazione sopra i 12 anni ha avuto la prima dose di vaccino, l'88 per cento ha avuto due dosi, e quasi 35 milioni hanno avuto anche il richiamo, e questo ci permette di aprire una fase diversa nella lotta al Covid. Dobbiamo ancora essere prudenti ma, per la prima volta dopo tante settimane, guardiamo con maggiore fiducia ai numeri che stanno migliorando". Apriti cielo...

