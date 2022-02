Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia, scossone M5s. "In un partito...", nuova accusa a Giuseppe Conte?

05 febbraio 2022 a

a

a

Scossone nel Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia del Movimento. Il ministro degli Esteri lo ha annunciato con una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo nella quale afferma di voler continuare a dare il proprio contributo, portando avanti idee e proposte. "Voglio dare il mio contributo sui contenuti, voglio continuare a fare in modo che si generi un dibattito positivo e franco all'interno della nostra comunità. Un confronto che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 stelle. Se rimaniamo uniti, con le idee di tutti, torneremo a essere determinanti. Grazie a tutti per l'affetto e viva il Movimento", scrive nella lettera.



La decisione di Di Maio arriva dopo giorni di gelo politico e personale con Conte, che Di Maio aveva pesantemente criticato per la gestione delle trattative sull'elezione del Capo dello Stato e per l'aver "bruciato", di fatto, la candidatura Elisabetta Belloni, capo del Dis e molto vicina alla Farnesina.

Di Maio sottolinea come all'interno di una forza politica sia fondamentale dialogare, confrontarsi e ascoltare tutte le voci. "Tutte le anime, anche chi la pensa in maniera diversa, devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee. Il Movimento è casa nostra ed è fondamentale ascoltare le tante voci esistenti, e mai reprimerle". Un passaggio che sembra una ulteriore critica al leader Conte e al tentativo di isolare le voci critiche. Uno scontro che aveva alimentato i retroscena su una possibile scissione tra i 5 Stelle, con Di Maio e i suoi "in fuga" verso il centro. Le dimissioni di Di Maio, più che una tregua, sembrano un ulteriore tentativo di buttare la palla nell'altro campo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.