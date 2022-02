Silvio Berlusconi, l'ultima zampata: clamoroso, i due che mollano la Lega per Forza Italia. "Rifondare il centrodestra"

11 febbraio 2022 a

a

a

"Non è quello che la gente per strada ci chiede", spiega il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. Il sistema elettorale attuale non consente a Forza Italia di partecipare a un'aggregazione di forze moderate diversa da quella presente all'interno della coalizione di centrodestra. Il centro del centrodestra occupa uno spazio politico che è quello dell'area moderata che fa riferimento alla famiglia del Partito popolare europeo. Il centrodestra non è un monolite: va rifondato. La maggioranza è di centrodestra, quindi è nostro compito dare risposte positive e dimostrarci all'altezza della situazione", ha detto Tajani.

"Ma nella Lega c'è il diritto di replica". Zaia frena sulle espulsioni dei ribelli: Salvini, questa è una bella gatta da pelare

"Niente polemiche, ma una visione della politica da presentare agli italiani nei prossimi anni per permettere al nostro Paese di crescere. Un centrodestra che però dovrà sempre basarsi sul perno della famiglia dei Popolari europei, che è quella di Forza Italia. Un centrodestra europeista, atlantista, cristiano, riformista e garantista", conclude. Nel frattempo Tajani aveva anche ricevuto nella sede romana del partito i consiglieri comunali di Perugia Daniela Casaccia e Alessio Fioroni, che hanno deciso di lasciare la Lega per passare con gli azzurri.

"Il centrodestra si è sciolto come neve al sole". Da Salvini una nuova frecciata alla Meloni: "Sono tra i pochi a credere all'unità"

C'era anche il sindaco di Stroncone (e presidente della Confagricoltura di Terni) Giuseppe Malvetani. I nuovi arrivi umbri non "dovrebbero essere i soli a infoltire i ranghi dei rappresentanti locali di Forza Italia. Voci bene accreditate, infatti, danno per imminente l'arrrivo di due consiglieri regionali abruzzesi e di un consigliere del capoluogo L'Aquila", rivela il Giornale. Insomma nel centrodestra, dopo la vicenda Quirinale, continuano a esserci movimenti tra le varie anime della coalizione che porteranno sicuramente ad un incontri chiarificatore tra i leader.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.