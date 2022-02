Sondaggio, tutto in una settimana: il tonfo della Lega fa godere Fdi. Le cifre, dove vola Giorgia Meloni

10 febbraio 2022 a

Quanto accaduto nella partita per il Quirinale, risoltasi con la rielezione di Sergio Mattarella che ha sostanzialmente decretato la sconfitta dei partiti politici, continua ad avere un’incidenza importante sulle intenzioni di voto attuale degli italiani. Fermo restando che il bacino più vasto è sempre quello degli astenuti e di chi non si esprime (circa il 40%), ci sono diverse indicazioni che emergono dalla Supermedia Agi/YouTrend di questa settimana.

La Lega continua a perdere consensi, sempre più lontana da Fratelli d’Italia e più vicina a quel che rimane del Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini ha davanti a sé un anno per recuperare terreno, ma intanto la situazione fotografata dai sondaggi non è delle migliori: in soli sette giorni la Lega ha perso un altro 0,8 ed è rilevata al 17,5%. I voti che il Carroccio sta lasciando per strada finiscono praticamente tutti in Fdi: il partito di Giorgia Meloni è infatti balzato al 20,2%, guadagnando uno 0,8. Accorciate le distanze sul Pd, che resta primo ma di poco: i dem sono rilevati al 21,1%, -0,2 rispetto alla scorsa settimana.

Il M5s è invece rimasto sostanzialmente stabile al 14,4% (-0,1), mentre Forza Italia ha perso qualcosina (8,1%, -0,3). Più giù la federazione Azione/+Europa vale il 4,3% (-0,4), mentre Italia Viva ha sorprendentemente guadagnato uno 0,8, anche se non va oltre il 3%.

