Beppe Sala, indiscrezioni sul nuovo partito ecologista: "Contatti con Mara Carfagna e Beppe Grillo"

Beppe Sala vuole mettere insieme Beppe Grillo e Mara Carfagna e farsi un partito? Sembra fantapolitica ma non lo è. Pare infatti che il sindaco di Milano voglia coinvolgere il fondatore del Movimento 5 stelle e il ministro del Sud, più la storica ambientalista Loredana De Petris per "lanciare un'Opa sui Verdi italiani" e diventare il punto di riferimento del cartello europeo. Riporta La Stampa in un retroscena, che Sala si sta scegliendo i propri compagni di viaggio "senza pregiudizi" e in modo "trasversale".

E pare che se a Roma "ha trovato sponda a sinistra in Francesco Laforgia, Luca Pastorino, Loredana De Petris, e altri ex Pd, ex Leu, sostenitori dell'ecosocialismo, un modello politico che considera la transizione verde un orizzonte obbligato, ma che non deve trascurare la questione sociale" al Nord ci potrebbe essere l'appoggio di Beppe Grillo. Del resto i due "si conoscono, si stimano, si sentono spesso e si incontrano". E l'Elevato peraltro sa bene che "una parabola politica è prossima alla sua fine. C'è bisogno di nuovo slancio, nuovo vigore". Grillo ora immagina "una convivenza con Sala". Una "convivenza" che però va costruita e che deve trovare la quadra nella galassia grillina.

E poi c'è Mara Carfagna, quella che da tempo viene indicata come possibile leader dei moderati post-berlusconiani. Sala la stima molto: "Non c'è stata una volta in questi anni in cui l'ho sentita parlare e non ero d'accordo con lei". I due si confrontano spesso e per il sindaco di Milano la Carfagna rappresenterebbe "l'avamposto che nel partito/lista Sala immagina nel Meridione, dove entrambi vedono le infrastrutture come sinonimo di sviluppo sostenibile, e non più demonizzate dall'ambientalismo dei No". Che il partito di Sala nasca davvero?

