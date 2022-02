Sondaggio Ixè, "il centrodestra si sta cannibalizzando". Cifre-choc, Salvini e Meloni occhio: perché gode il Pd

21 febbraio 2022 a

“La destra si sta cannibalizzando”. È la valutazione di Ixè, che ha condotto il solito sondaggio mensile sulle intenzioni di voto degli italiani. La rilevazione non è affatto positivo per il centrodestra, dove sia la Lega che Fratelli d’Italia stanno accumulando un ritardo piuttosto importante nei confronti del Pd: in particolare il partito di Giorgia Meloni sta pescando consensi quasi esclusivamente tra l’elettorato di Matteo Salvini, e quindi la coalizione non sta crescendo.

Le ultime cifre emerse dal sondaggio condotto da Ixè fanno sorridere soltanto il Pd: non a caso in queste ore al Nazareno, dove è prevista la direzione del partito, si respira un atmosfera positiva e anche una certa soddisfazione per il momento politico, che vede i dem sempre più a loro agio all’interno del governo presieduto da Mario Draghi, anche perché di contro Lega e M5s stanno diventando sempre più deboli.

Ma veniamo ai dati: il Pd è primo partito con il 23,1%, a seguire Fratelli d’Italia con il 17,9% e Lega con il 16,6%. Il Movimento 5 Stelle non è distante dai partiti di centrodestra, essendo rilevato al 15,6%. Non male le cifre di Forza Italia, che è data al 9,2%. Bene anche la federazione composta da Azione e +Europa, che viene rilevata al 5%. Più giù Sinistra Italiana (2,2%), Italia Viva (2%) e Articolo 1 (1,9%).

