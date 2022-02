Giuseppe Conte, "addio" M5s: si fa il suo partito, spunta anche il simbolo

22 febbraio 2022 a

Il congelamento della leadership di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli, ha allarmato i grillini e lo stesso avvocato. Ecco perché adesso, in vista delle prossime tornate elettorali, i pentastellati sono alla ricerca di una soluzione. E forse l'hanno già trovata. Per le provinciali di Napoli, ad esempio, il Movimento - come riporta il Giornale - ha deciso di presentarsi con una lista del M5S accompagnata da un simbolo civico, "Territori in Movimento".

In molte realtà locali, però, si chiede con una certa urgenza una soluzione definitiva. Gli attivisti grillini, in particolare, vorrebbero cambiare il simbolo del M5s per le prossime elezioni. "In diversi casi sono pervenute richieste di utilizzo del nome di Conte nel simbolo", hanno fatto sapere all'Adnkronos fonti interne ai 5 Stelle. Il caos interno alla compagine grillina, tra l'altro, non aiuta nel momento in cui si discute della composizione del fronte progressista.

Da non dimenticare, infatti, le bordate del leader di Azione Carlo Calenda, che durante il congresso del suo partito ha chiesto al segretario del Pd Enrico Letta di escludere i 5 Stelle dalla coalizione. "Quest' uomo è incredibile. Ha un partitino con più finanziatori che elettori e con arroganza pone veti ad alleanze elettorali", ha commentato il senatore dei 5 Stelle, Gianluca Ferrara, molto vicino a Giuseppe Conte.

