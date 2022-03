Sondaggio Ixè, incubo per Lega e FdI: dove vola il Pd (con i grillini), le cifre cambiano il quadro

09 marzo 2022 a

a

a

Battuta d'arresto per Lega e Fratelli d'Italia. Il sondaggio di Ixè registra infatti un'ulteriore crescita da parte del Partito democratico che arriva al primo posto. La forza politica guidata da Enrico Letta raggiunge il 23,3 per cento dei consensi. Dietro il partito di Giorgia Meloni al 17,6 per cento e quello di Matteo Salvini al 17. A calare, ancora una volta, il Movimento Cinque Stelle. Con Giuseppe Conte alla guida, i grillini scivolano dritti al 14,9 per cento. Sotto ai dieci punti, invece, si mantiene Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è in risalita rispetto a febbraio e raggiunge il 9,5 per cento.

"Il centrodestra si sta cannibalizzando". Il sondaggio e le cifre-choc, Salvini e Meloni occhio: perché gode il Pd

Buone notizie, stando ai dati diffusi, anche per la federazione Europa-Azione. Quest'ultima risulta in salita al 5,2 per cento, mentre torna al 2,3 Europa Verde. Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni è in calo al 2,1 per cento. Stessa sorte per Italia Viva che si ferma all’1,7 per cento.

"Continua la 'pesca' in casa Salvini". Sondaggio Mentana, cifre pesanti per la Lega: fin dove si spinge la Meloni

Cifre, quelle del sondaggio di Ixè, che non devono stupire. La stessa Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, aveva registrato un calo del centrodestra. E, in particolare, di Salvini e del Carroccio. Al 2 febbraio la Lega perdeva l'1.8 per cento registrando il 16,7 per cento dei consensi e tornando al di sotto di quanto preso alle politiche del 2018.

"Non fateglielo vedere". Draghi, il sondaggio della Ghisleri lo spinge lontano da Palazzo Chigi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.