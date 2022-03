Pier Ferdinando Casini in piazza per Zelensky: "Le bandiere arcobaleno? Noi avremo il coraggio di...". Sfida alla sinistra pro-Putin

12 marzo 2022 a

"Noi vogliamo la pace per l'Europa, per i nostri figli. E sappiamo bene dalla storia che non c'è pace vera senza libertà. Nei giorni scorsi il sindaco di Firenze Nardella ci ha chiesto di esprimere la nostra solidarietà agli ucraini. Cities stand with Ukraine è il motto della manifestazione giallo-blu che si svolgerà oggi nella città. Io penso sia doveroso rispondere a questo appello, il minimo che possiamo fare come italiani ed europei, mentre i nostri fratelli ucraini aggrediti nel territorio della loro patria muoiono sotto le bombe dell'esercito di Putin".

Lo scrive l'ex presidente della Camera, il senatore Pier Ferdinando Casini in un intervento pubblicato oggi su Quotidiano nazionale. "Io sarò l' come cittadino, prima ancora - sottolinea Casini -che come parlamentare che si è assunto già la responsabilità di una scelta, perché credo che questa piazza sia un po' diversa dalle altre. Qui ci saranno le stesse bandiere della pace ma si avrà il coraggio di sventolare il giallo-blu degli aggrediti, si avrà il coraggio di chiamare per nome fatti e cose, si prenderà una posizione seria e ferma contro Putin e la sua inaccettabile invasione che mira, prima ancora che a bloccare la Nato, a bloccare la democrazia ai nostri confini".

"Mentre sarò in piazza il mio pensiero -rimarca- andrà anche al grande e amico popolo russo, che è senz'altro la seconda vittima di questo conflitto. Grazie Firenze, grazie sindaco, per questa opportunità che è nel solco della grande storia di Giorgio La Pira, solidale con il popolo vietnamita durante gli anni '60 ed impegnato in estenuanti mediazioni per la pace".

