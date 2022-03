Giorgia Meloni e i sondaggi, tam tam dentro FdI: "Se Salvini cala ancora...". Centrodestra, brutte notizie

12 marzo 2022 a

Gli ultimi sondaggi creano qualche malumore all'interno del centrodestra. I numeri sono tutti a favore di Fratelli d'Italia, mentre la Lega subisce una forte battuta d'arresto. Matteo Salvini, stando alla rilevazione di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana, cala ancora e perde lo 0,2 per cento, portandosi al 17. Proprio lo scivolone del Carroccio fa temere il peggio all'interno di FdI.

"Se Matteo cala troppo - è lo sfogo intercettato dal Foglio - non andremo mai al governo". Non solo, secondo il quotidiano di Cerasa la Meloni starebbe anche prendendo la guida dell'alleanza, parando il colpo della polemica in Polonia. Qui il leader della Lega è stato contestato da un sindaco, sollevando critiche ovunque. La numero uno di FdI è stata però schietta: "La missione di Salvini in Polonia? Chiunque faccia qualcosa fa bene". La Meloni ha poi messo da parte la polemica sul Quirinale, quando Lega e Forza Italia hanno permesso la rielezione del presidente Sergio Mattarella. "Niente è insanabile - sono state le sue parole -, per quanto mi riguarda i rapporti si sanano sui fatti e sugli impegni concreti, non facendo finta di niente, non con le pacche sulle spalle. Noi abbiamo chiesto chiarezza sulla volontà di difendere con orgoglio questa metà campo, di non ammiccare al campo avverso e combattere con convinzione in vista delle prossime elezioni politiche per dare a questa Nazione un governo di patrioti e di centrodestra. Voglio chiarezza sugli intendimenti, sulle regole di ingaggio, sulla volontà, sulla lealtà".

Le indiscrezioni riportate spiegano che Salvini è uscito anche dall'agenda di Mario Draghi. "Il premier e il leader della Lega - si legge - non si vedono dai tempi del Quirinale. Sembra passata una vita: in mezzo ci sono stati il Covid per il capo del Carroccio, l'invasione dell'Ucraina e la guerra sul catasto. Ma poco cambia. Nelle stanze del governo c'è l'impressione che se Salvini dovesse andare all'opposizione non sarebbe un dramma".

