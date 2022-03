Sondaggio Mentana, "il riflesso della missione polacca di Salvini": tracollo-Lega, quanti voti finiscono alla Meloni

14 marzo 2022 a

Il sondaggio del lunedì realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana è una mazzata per la Lega. “Un evidente riflesso della missione di Matteo Salvini in Polonia”, ha commentato Mentana dando conto del grosso calo fatto registrare dal Carroccio nell’arco di soli sette giorni. Quella relativa alla Lega è l’unica variazione di una certa consistenza che è stata registrata questa settimana.

E ovviamente a beneficiarne è stata Giorgia Meloni, che continua a guadagnare voti dal bacino dell’alleato, con il centrodestra che però esce poco a poco indebolito come coalizione da questo travaso. Fratelli d’Italia è stato rilevato ancora in qualità di primo partito italiano con il 21,9% (+0,4 rispetto a sette giorni fa), marcato stretto dal Pd che è dato al 21,3% (+0,1). Inizia a essere pesante il distacco della Lega dalla “coppia di testa”: il partito di Salvini continua a tracollare ed è stato rilevato al 16,2% (-0,8). Un problema per tutto il centrodestra, dato che solo la metà dei punti persi dalla Lega è stata assorbita da Fdi.

Alle spalle del Carroccio c’è poi il Movimento 5 Stelle, che recupera qualcosina e si riporta al 13% (+0,4). Forza Italia stabile all’8% (-0,1), sale invece la federazione composta da Azione e +Europa: è stata rilevata al 5,2% (+0,4).

