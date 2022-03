Giorgia Meloni, balzo nel sondaggio di Nando Pagnoncelli: Fratelli d'Italia al primo posto con il 21,5 per cento

27 marzo 2022 a

a

a

Quella di Giorgia Meloni è una crescita inarrestabile. L'ultimo trionfo di Fratelli d'Italia è stato certificato da Nando Pagnoncelli. Il sondaggista ha registrato un balzo di quasi due punti percentuali. Più nel dettaglio Fratelli d'Italia è cresciuto dell'1,8 per cento, arrivando al 21,5 per cento dei consensi e posizionandosi così in vetta alla classifica delle forze politiche. Addio dunque al Partito democratico. Nei numeri snocciolati sul Corriere della Sera Enrico Letta scivola al 20,7 per cento. Al terzo posto si conferma invece la Lega che perde mezzo punto percentuale rispetto alle precedenti valutazioni e arretra al 17,5 per cento.

"A voi sembra normale?". FdI, la denuncia della Meloni: primo partito italiano censurato ai telegiornali, ecco la prova

Segue poi il Movimento 5 Stelle che, come il Carroccio, perde qualcosa. I grillini di Giuseppe Conte si lasciano alle spalle lo 0,9 per cento fermandosi al 14,5. Brutte notizie anche per Forza Italia, con un calo di 0,8 punti percentuali che la porta all'8,1. Infine, tra i partiti minori l'unico a superare la soglia di sbarramento è la federazione di +Europa e Azione, al 3,6 per cento.

Matteo Salvini o Giorgia Meloni? Vittorio Feltri chiude la partita: comanda chi ha più voti

Cifre, queste, che portano il totale dei partiti di centrodestra a quota 47,1 per cento mentre il centrosinistra con il Movimento 5 Stelle arriverebbe al 38. In ogni caso agli italiani non piace solo Fratelli d'Italia. La stessa Meloni è la leader con il maggior indice di gradimento (37 punti), davanti a Giuseppe Conte (36).

"Ecco a chi dà fastidio un premier con la gonna": Vittorio Feltri, una scomoda verità su Giorgia MEloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.