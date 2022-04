Giorgia Meloni, Laura Corrotti passa dalla Lega a Fratelli d'Italia: "Sono io che sbatto la porta"

09 aprile 2022 a

Addio Lega. Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio, passa a Fratelli D’Italia. "Sono io che sbatto la porta. A testa alta", tiene a precisare spiegando le motivazioni dietro il gesto. "In questi anni la mia militanza nel partito in cui sono stata eletta è stata caratterizzata da alti e bassi, come succede in tutte le famiglie. Ho vissuto in prima linea i grandi risultati di questo partito e, nei momenti più difficili, non ho mai fatto mancare il mio supporto come farebbe un buon soldato".

Poi però sono iniziate le contrarietà e i dissensi, come quelli legati a quelle che lei stessa definisce "deludenti elezioni amministrative a Roma". "Non sono stata contattata da nessun dirigente locale per avere eventuali spiegazioni - fa sapere -. Salvo poi essere informata solo poche ore prima di un appuntamento fissato col segretario Salvini per discutere dell’accaduto e scoprire che il capogruppo della Lega in Regione Lazio arbitrariamente ha proposto al presidente del consiglio regionale del Partito Democratico la mia sostituzione come membro della commissione bilancio facendomi così decadere dalla carica di vice presidente".

E ancora: "Ritengo quanto accaduto la dimostrazione ulteriore di come la mia presenza in questi anni, nonostante l’impegno e la passione quotidiana nello svolgimento della mia attività politica a difesa dei cittadini laziali, sia stata mal sopportata a livello locale da chi dirige il partito. Solo così si spiega la volontà di mettermi alla porta senza nemmeno prima verificare la fondatezza di alcune ricostruzioni". Nonostante la Corrotti sia tolta più di qualche sassolino dalla scarpa, l'attuale esponente di FdI tiene a ringraziare Matteo Salvini "per avermi dato la possibilità di candidarmi in Regione Lazio".

