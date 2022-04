Non è l'arena, Giuseppe Conte spara sulla Meloni: "Che soldi vuole investire nel riarmo"

10 aprile 2022 a

Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi si sentono "ogni tanto" e "non c'è nulla di strano". Lo ha confermato il presidente del Movimento Cinque Stelle, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 10 aprile. Del resto, spiega Conte, il leader di Forza Italia ha il merito di aver riconosciuto l'utilità del reddito di cittadinanza, a differenza di Giorgia Meloni.

"Ci sentiamo ogni tanto, anche se ultimamente è da un po' che non ci sentiamo. Ma non c'è nulla di strano, due leader politici si sentono...", ha detto Conte rispondendo a una domanda di Giletti. "Dico la verità, ultimamente ha fatto anche delle dichiarazioni importanti, in cui ha riconosciuto il contributo dei Cinque Stelle al rinnovamento del sistema politico italiano e ha apprezzato anche alcune battaglie politiche del Movimento".

E ancora, ha proseguito Conte: "Da questo punto di vista devo fare un distinguo: per un Berlusconi che ha riconosciuto, anche pubblicamente e su articoli di giornale, come quella cintura di protezione sociale costituita dal reddito di cittadinanza è stata utile e funzionante, c'è un partito come Fratelli d'Italia che ha dichiarato invece che vorrebbe togliere il reddito di cittadinanza per investirlo nel riarmo e nelle spese militari".

