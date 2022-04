Sondaggio Mentana, "notte fonda per Conte": M5s condannato all'irrilevanza? Le cifre della crisi

11 aprile 2022 a

Come ogni lunedì non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Non si registrano particolari variazioni, con le intenzioni di voto che sono in una fase di stallo alla luce della guerra in Ucraina e le sue conseguenze anche per il nostro Paese che sta catalizzando l’attenzione di gran parte degli elettori. Per la seconda settimana consecutiva, però, il partito di Giorgia Meloni si conferma granitico al primo posto.

Fratelli d’Italia è infatti rimasto stabile al 21,6%, mentre il Pd di Enrico Letta continua a rimanere a stretto contatto, a tallonare i meloniani: i dem sono stati rilevati al 21,2%, con uno 0,2 in meno rispetto al sondaggio di settimana scorsa. Sempre molto lontana la Lega di Matteo Salvini, che però stavolta non ha perso terreno: anzi ha recuperato un piccolo 0,1, salendo al 15,9%. L’unica differenza rilevante rispetto a sette giorni fa riguarda invece il Movimento 5 Stelle: per Giuseppe Conte è sempre più notte fonda, dato che il suo partito è dato al 12,9% (-0,4).

Il ritrovato protagonismo di Silvio Berlusconi ha invece consentito di recuperare qualcosina a Forza Italia: il partito del Cav è stato rilevato all’8% (+0,3). Alle sue spalle la federazione composta da Azione e +Europa, che vale il 5% (-0,3). Poi c’è la solita sfilza di partiti del 2%: Sinistra Italiana (2,6%, +0,2), Articolo 1 (2,6%, -0,2), Italia Viva (2,4%, +0,2), Verdi (2,3%, -0,1).

