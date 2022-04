Giorgia Meloni smaschera la sinistra: "Tutti attenti alle elezioni in Francia. Ma qui da noi...", i 'democratici' asfaltati

14 aprile 2022 a

Le elezioni in Francia fanno discutere parecchio anche in Italia. Per ora nulla è deciso. Anche se Emmanuel Macron ha ottenuto più consensi di Marine Le Pen dopo il primo turno delle presidenziali, tutto si deciderà al ballottaggio del 24 aprile. Questi risultati hanno infiammato pure la politica italiana. Se n'è accorta Giorgia Meloni, che a tal proposito ha scritto un tweet contro la sinistra.

"Avete fatto caso a quanto la sinistra italiana sia particolarmente attenta alle elezioni all’estero? - ha scritto la leader di Fratelli d'Italia su Twitter -. Sono gli stessi che, per paura di perdere, in Italia hanno fatto l’impossibile per evitare che i cittadini tornassero alle urne. Grandi sostenitori del voto democratico… altrui". Il messaggio potrebbe essere rivolto, tra gli altri, al segretario dem Enrico Letta, che commentando i risultati delle elezioni ha detto: "Il fatto che la destra italiana, in primis Salvini, parteggi per una come Le Pen, che ha come obiettivo sfasciare l’Europa, trovo sia un atteggiamento contrario ai nostri interessi nazionali”.

Nel tweet della Meloni, quindi, si fa riferimento a tutte le volte in cui si è scelto di cambiare governo nel corso di questa legislatura, senza mai andare al voto. Dopo le politiche del 2018, infatti, si sono avvicendati tre esecutivi: prima quello giallo-verde, poi quello giallo-rosso e adesso il governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi.

