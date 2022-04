Roberto Speranza, "la soglia può scendere in autunno": vaccino (e green pass?), un piano da incubo

20 aprile 2022 a

Mister vaccino non molla. Si parla di Roberto Speranza, il ministro della Salute con una vocazione alle restrizioni e alle punturine, che è tornato a diffondere il suo verbo a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7, la puntata è quella di martedì 19 aprile.

Ospite in collegamento, il titolare del dicastero della Salute faceva il punto sull'emergenza Covid, sulle ultime varianti e su Omicron. Il sistema tiene, certo il numero di vittime resta elevato ma dal punto di vista ospedaliero non vi è traccia d'emergenza.

Ma Speranza, ovviamente, non molla e torna subito a "promettere" nuovi richiami vaccinali. "Oggi è importante un ulteriore richiamo per le persone più fragili. Poi valuteremo. E' probabile che la soglia degli 80 anni possa scendere prima dei mesi autunnali, i più complicati", va subito dritto al punto, annunciando nei fatti che saremo chiamati ancora ad altre dosi. E ci si interroga: con o senza green pass? Tornerà la tessera verde? E in che forme?

Speranza, da par suo, aggiunge che "il vaccino ci protegge per un certo numero di mesi ma non per sempre. L'ipotesi di richiami, vedremo se annuali o se la scienza ci indicherà un arco temporale diverso, è assolutamente possibile", ribadisce e conclude paventando l'ipotesi di una campagna vaccinale sostanzialmente infinita.

