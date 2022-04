Sergio Mattarella "tagliato", il retroscena: il piano del Pd sul Quirinale

26 aprile 2022 a

a

a

L'idea del Pd è di ridurre il mandato presidenziale perché "sette anni sono troppi", dicono diversi deputati e senatori. Negli altri Paesi europei e occidentali infatti la durata è inferiore: in Francia sono cinque anni. E così anche in Germania. Negli Stati Uniti il presidente resta in carica per quattro anni. Sono in Italia c'è il settennato. Per questo, riporta il Tempo, nel Partito democratico di Enrico Letta ora c'è chi manovra per ridurre a quattro anni la permanenza al Quirinale.

"Se lo prenda Biden", Draghi scaricato. Ultima Dago-bomba su Palazzo Chigi: Macron-Scholz, retroscena di piombo

Il senatore Luigi Zanda aveva già presentato tempo fa un emendamento al ddl Concorrenza per ridurre i mandati dei commissari Consob e dei membri delle autorità indipendenti a quattro anni, per cominciare a testare il terreno. E addirittura c'è chi pensa a questa riduzione in modo che Sergio Mattarella possa terminare il suo compito al Colle in 48 mesi, senza attendere gli 84 mesi previsti dalle regole attuali, quindi tre anni prima della scadenza. Un modo per invogliare il presidente a terminare in anticipo il mandato quirinalizio.

Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni ancorata alla vetta: boom di Berlusconi, Forza Italia mette il turbo

In ogni caso l'iter legislativo ha i suoi tempi. Che sono lunghi. Bisogna infatti cambiare l'articolo 85 della Costituzione, e poi magari anche l'articolo 84, quello che indica il limite minimo di cinquanta anni di età per essere eletto presidente, con la scusa che "ci vogliono i giovani alla guida di una nazione, guardiamo alla Francia, Macron aveva 39 anni quando è arrivato all'Eliseo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.