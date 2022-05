Luca Zaia, per il Doge cifre da imperatore: sondaggio, il più popolare d'Italia è lui

01 maggio 2022 a

Vince sempre lui. O meglio, stravince. Si parla di Luca Zaia, il governatore del Veneto, che stacca tutti e si impone come il più popolare dei governatori dello Stivale, il tutto nel sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab210.

Il Doge infatti risulta in prima piazza con un consenso-monstre, pari al 67,3 per cento. Alle sue spalle, al secondo posto, ecco Stefano Bonaccini, il piddino alla guida dell'Emilia Romagna, che incassa un robusto 62,8 per cento. Terza piazza per lo sceriffo Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che chiude il podio con il 62,4 per cento.

Dunque, in quarta piazza Giovanni Toti, Liguria, con il 56,2%, poi il leghista Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), con il 56,1 per cento. E ancora, a chiudere la top-seven, sesta piazza per Nicola Zingaretti, governatore del Lazio che intercetta la fiducia del 55,3% del campione e Christian Solinas, settimo, il governatore della Sardegna con il 54,3% del gradimento.

