Sondaggio, Carlo Calenda mette il turbo (grazie alla dominatrice?): le ultime impensabili cifre

Giorgia Meloni con il suo partito Fratelli d'Italia resta in testa alla classifica tallonata dal Pd. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Supermedia Agi/Youtrend. FdI è al 21,5 per cento (più 0,3), inseguito dal partito guidato da Enrico Letta al 21,3 per cento (più 0,1). La Lega di Matteo Salvini resta al terzo posto con il 15,9 per cento (più 0,2). Il Movimento 5 stella passa invece dal 13,2 al 13,3 per cento e Forza Italia dall'8,6 all'8,7 per cento.

Insomma tutti i partiti sembrano guadagnare qualcosa. La spiegazione è semplice: a differenze della altre volte, gli istituti di sondaggio hanno deciso di non rilevare i partiti minori di centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l'Italia, etc).

Tant'è. Dal sondaggio emerge un dato molto interessante che riguarda Azione/+Europa. Il partito di Carlo Calenda e quello di Emma Bonino insieme cresce infatti di quasi un punto (più 0,8) toccando la soglia del 5 per cento. Ma vediamo tutti i numeri nel dettaglio. Curioso che Calenda goda di questa crescita nella settimana del caso della "candidata dominatrice", Doha Zaghi, poi esclusa dalle liste di Azione per le amministrative.

Supermedia Liste - FDI 21,5 (+0,3) PD 21,3 (+0,1) Lega 15,9 (+0,2) M5S 13,3 (+0,1) Forza Italia 8,7 (+0,1) Azione/+Europa 5,0 (+0,8) Italia Viva 2,4 (+0,4) Verdi 2,3 (+0,5) Sinistra Italiana 2,2 (+0,1) Art.1-MDP 2,2 (+0,3) Italexit 2,1 (+0,3)

Supermedia Aree Parlamento - Maggioranza Draghi 68,7 (-0,9) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 36,7 (+0,3) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 24,6 (-2,4) - centro liberale 7,4 (+1,2) Opposizione dx (FDI) 21,5 (+0,3) Opposizione sx (SI) 2,2 (+0,1)

Supermedia coalizioni Pol18 - Centrodestra 46,1 (-2,1) Centrosinistra 28,7 (+1,2) M5S 13,3 (+0,1) LeU 4,4 (+0,4) Altri 7,5 (+0,4)

