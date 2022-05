Guido Crosetto sbotta e si scatena l'inferno: "Ignorante, studia, mi paghi..."

16 maggio 2022 a

Botta e risposta durissimo tra Guido Crosetto e Dino Giarrusso. Al centro della disputa c'è un tweet di qualche giorno fa di Matteo Renzi in cui annunciava l'uscita del suo libro. L'ex premier aveva scritto: "Il Mostro è già disponibile online e sarà in libreria dal 17 maggio. Chi arriva alla fine di questo libro farà fatica a credere che tutto questo è realmente accaduto". Giarrusso sotto aveva commentato così: "Hai scritto un libro ma non hai ancora imparato come sia più elegante (e più corretto) utilizzare il congiuntivo dopo il che. È allucinante che tu non abbia ancora imparato a scrivere in forma elegante. "Abbia", non "hai"".

Nella mischia si butta anche Crosetto che mette nel mirino Giarrusso. Il grillino risponde così: "Guido, io l’inglese lo parlo, e dovresti saperlo. Sono laureato e non ho taroccato il mio curriculum millantando una laurea come mi risulta abbia fatto tu. Avete preso una cantonata, te lo dimostra pure un capolavoro della letteratura mondiale (e altri mille) e ancora parli? Su...". Pronta la replica di Crosetto: "Abbiamo sentito tutti come lo parli e dopo questo tweet ci divertiremo a parlare anche della tua diffamazione appena scritto: quella storia ancora presente sui social fu smentita da un tribunale. Grazie per le ferie che mi pagherai". Ma Giarrusso non molla: "Nel capolavoro “Pastorale americana”, lo Svedese parla così dopo aver ascoltato il delirio della figlia, dunque senza aver dubbi. Philip Roth e il traduttore Mantovani spiegano ai noti letterati @matteorenzi, @GuidoCrosetto, @bravimabasta e pupazzo gnappo, l’uso del congiuntivo".

Crosetto sbotta e chiude la discussione: "Ti ho spiegato con gentilezza perché ti avevo risposto così (non parlando del congiuntivo ma del fatto che per lui fosse la verità) ma vedo che continui. Allora cambio tono: studia l’inglese ignorante! Ti danno 20.000 € al mese per rappresentarci e farti capire!".

