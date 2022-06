Vladimir Putin? "Ospite di Berlusconi in questi giorni. Ma all'ultimo...": il caso dell'ateneo, tam-tam impazzito

02 giugno 2022 a

L'ateneo di Silvio Berlusconi, l’Universitas Libertatis, avrebbe dovuto avere un ospite d'eccezione in questi giorni: Vladimir Putin. Poi però, come è ovvio, non c'è stata più l'occasione di invitarlo per via della guerra in Ucraina. Stando a quanto riporta Lorenzo De Cicco su Repubblica, il leader di Forza Italia ci avrebbe provato fino all'ultimo: già a gennaio i docenti dell’ateneo azzurro avrebbero iniziato a discutere della lectio magistralis che il capo del Cremlino avrebbe dovuto tenere – in video o di persona – a Villa Gernetto, quartier generale della para-accademia. La sede, infatti, viene utilizzata solo per le lezioni magistrali, il resto dei master invece si svolge online.

La notizia è stata confermata da Giovanni Puoti, pro-rettore dell’università telematica Niccolò Cusano – l’ateneo partner di Berlusconi – e membro del comitato scientifico dell’Universitas: "Sì, abbiamo discusso della possibilità di invitare Putin per una lectio magistralis. Se n’è parlato fino al periodo che va da dicembre ai primi di gennaio". Con l'inizio dell'invasione, però, è cambiato tutto: "A quel punto il progetto l’abbiamo dovuto accantonare". L’apertura dell'ateneo, sogno nel cassetto del Cav da diversi anni, dopo molti annunci andati a vuoto, è stata ufficializzata a marzo.

Dal punto di vista tecnico non è un'università vera e propria, ecco perché si è scelto di chiamarla "Universitas". Grazie all’accordo con l’ateneo online, però, i corsi hanno comunque un valore. L'ipotesi di portarci Putin per una lezione, in realtà, era nell'aria da tempo: nel 2010, quando Berlusconi aveva già il sogno di aprire un proprio ateneo, le agenzie di stampa scrivevano: "Vladimir Putin sarà il primo docente dell’Università del pensiero liberale che sarà aperta a Villa Gernetto. Lo ha annunciato il premier Silvio Berlusconi". Puoti, infine, ha rivelato che sarebbe stato proprio l'ex premier a tenere i contatti con lo zar per questa iniziativa: "Noi come comitato scientifico non ce ne siamo occupati, ovviamente. Credo che i contatti fossero tenuti personalmente dal presidente Berlusconi, che Putin lo conosce bene".

