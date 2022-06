Dritto e Rovescio, Matteo Salvini: "Se al posto di Biden ci fosse Trump...", lo schiaffo agli Usa

03 giugno 2022 a

"Tra sei mesi siamo ancora qua". Matteo Salvini sulla fine della guerra in Ucraina si dice scettico. Ospite di Paolo Del Debbio nello studio di Dritto e Rovescio, il leader della Lega pone diversi dubbi sull'invio di armi da parte degli Stati Uniti. "Se, invece di Biden, ci fosse Trump non penso che saremmo arrivati in questa situazione. Trump è riuscito a portare la pace in Medio Oriente e dialogo persino in Corea del Nord". Insomma, per l'ex ministro in onda su Rete 4 "quando vincono i Repubblicani viviamo anni di pace, quando vincono i democratici partono le bombe".

Proprio lui in questi giorni è stato protagonista di un acceso dibattito. Salvini aveva proposto di volare a Mosca per cercare di trovare un accordo. Risultato? Una valanga di critiche: "Il mio compito - chiarisce una volta per tutti in riferimento a Zelensky e Putin - è portarli al tavolo. E se devo portare al tavolo i russi, con chi cacchio devo parlare se non con i russi? Chi mi critica cosa sta facendo per la pace? Io ci metto la mia faccia, bella o brutta che sia".

Molte delle accuse sono arrivate dallo stesso governo di cui è parte, per questo il conduttore lo incalza: "Ma lei in questo governo come ci si trova? Ha il rimorso di non esser rimasto all’opposizione?". Con il Partito democratico - risponde - la Lega "c’entra men che zero" ma bisogna guardare ai tanti risultati raggiunti. E poi alle prossime elezioni si vedrà.

