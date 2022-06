Giorgia Meloni contro Ruffini: "Inaccettabile, c'è chi rinuncia alla pizza per mangiare le tasse"

05 giugno 2022 a

Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in Italia ci sarebbero 19 milioni di evasori fiscali. Una cifra record, insomma. Ma il conteggio desta qualche dubbio, che per certo Giorgia Meloni condivide.

Infatti la leader di Fratelli d'Italia, sui suoi canali social, ha risposto in modo molto duro alle parole di Ruffini: "19 milioni sono le persone che hanno ricevuto una cartella esattoriale, e non aver pagato una multa negli anni passati non significa esattamente evadere il fisco. Dipingere gli italiani come un popolo di evasori è inaccettabile, perché gli italiani onesti che lavorano e che pagano le tasse sono la stragrande maggioranza, e sono tantissimi quelli che rinunciano anche ad andare a mangiare una pizza pur di pagare le tasse", ha tuonato.

La controversa affermazione di Ruffini è arrivata nel corso del festival dell'Economia di Torino, a cui ha partecipato in qualità di autore: "La pena detentiva per chi non paga le tasse non mi ha mai convinto. Preferisco mettere in carcere l'evasore così poi fallisce l'attività o farlo lavorare finché non ripaga la collettività? Sono 19 milioni le persone che non pagano le tasse. Li abbiamo individuati, ma a chi conviene metterli tutti in cella?", ha affermato. Insomma, metà degli italiani, secondo mister Fisco, sarebbero degli evasori...

Non a caso, la Meloni ha rimarcato come "è passato il messaggio che in Italia ci sono 19 milioni di evasori fiscali, ovvero un terzo della popolazione totale, la metà esatta di quella che lavora. Se così fosse ci troveremmo davanti ad un clamoroso fallimento della stessa Agenzia delle Entrate", ha concluso.

