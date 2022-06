L'aria che tira, rissa-choc tra Fiano e La Russa: "Sciacquati la bocca se parli di ebrei", "Mi vengono i brividi"

14 giugno 2022 a

Sono volate scintille nel salotto di Myrta Merlino su La7, a L'aria che tira, tra il dem Emanuele Fiano e Ignazio La Russa. Si discuteva del comizio fatto da Giorgia Meloni dal palco di Vox, partito di estrema destra spagnolo – alleato in Europa – con cui Fratelli d'Italia ha storicamente ottimi rapporti. In Andalusia la leader di Fdi ha dichiarato i suoi "sì" e i suoi "no". "Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte". Ma anche: "Sì alle frontiere sicure, no alla immigrazione massiva". E ancora: "Sì al lavoro per i nostri cittadini, no alla grande finanza internazionale".

Proprio su questo "no" si è acceso il botta e risposta tra Fiano e La Russa. "Quando sento parlare della 'grande finanza internazionale' mi vengono i brividi", ha commentato l'esponente del Pd scatenando la reazione dell'esponente di Fratelli d'Italia: "Fatteli passare". "No, non me li faccio passare, ", ha ribattuto Fiano, "tu lo sai meglio di me cosa vuol dire. È stato un comizio di estrema destra: vergognoso". Ribatte La Russa: "Tu sai la nostra vicinanza alle comunità ebraiche. Vergognati tu". I toni si sono alzati nonostante Myrta Merlino abbia tentato di fare da paciera inutilmente. Fiano ha urlato: "Sciacquati la bocca quando parli con me di ebrei. Perché quando hanno parlato l'ultima volta di grande finanza internazionale hanno gasato dieci persone della mia famiglia. Stai attento a non calunniare. Io non ho paura di nessuno, tanto meno dei fascisti".

