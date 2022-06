L'aria che tira, cupa profezia della Biancofiore: "Dopo Salvini, toccherà alla Meloni"

15 giugno 2022 a

"Attaccare Matteo Salvini anche dall'interno del centro destra è la stupidità della stupidità". Michaela Biancofiore (Coraggio Italia) ospite all'Aria che tira di Myrta Merlino si schiera dalla parte del Capitano facendo una previsione su quello che potrebbe succedere se il centro destra non resterà compatto. "La prassi del mainstream di sinistra è quello di distruggere politicamente e metodicamente ogni leader del centro destra: è successo con Silvio Berlusconi, oggi succede con Salvini, domani, se non si sta tutti uniti e se non si comprende che il centrodestra deve essere una famiglia, toccherà a Giorgia Meloni. E così poi ci ritroviamo la 'pianta grassa' Enrico Letta che non si muove di un centimetro e sta sempre al governo".

Per la Biancofiore quando un compagno di viaggio è in difficoltà gli si tende la mano non si affossa. "Anche perché, ribadisco, è assolutamente stupido come guardare il dito e non la luna che indica", puntualizza. "Noi dobbiamo essere avversari del centro sinistra non del centro destra. A un compagno in ginocchio non gli si dà una picconata. Forse in ginocchio è un po' troppo, ma in affanno sì: ha problemi perché poveraccio se deve lottare fuori e dentro ha tutti contro. Qualsiasi cosa faccia questo ragazzo gli arrivano scudisciate a destra e a sinistra...". L'esponente di Coraggio Italia conclude il suo intervento citando Giulio Andreotti a proposito della gratitudine "il sentimento del giorno prima" e spiega: "Tutti quelli che lo attaccano dall'interno del suo partito sono stati eletti grazie ai voti di Salvini. Adesso c'è una flessione? Si può assolutamente riprendere altrimenti Silvio Berlusconi quante volte si sarebbe dovuto dimettere?".

