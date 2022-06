Vittorio Sgarbi: "Alessandro Di Battista andrà in Russia?", come lo umilia

17 giugno 2022 a

Non poteva di certo trattenersi Vittorio Sgarbi davanti alla notizia che Alessandro Di Battista farà un viaggio in Russia. Così il critico d'arte e parlamentare, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "Di Battista: 'Tra poche ore andrò in Russia'. Una di quelle notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo. Agli italiani". Della serie, finalmente ci siamo liberati dell'ex grillino.

"Ci parlavano di manifestazioni oceaniche contro Putin ma pare che il 'sentiment' dei russi rispetto alle decisioni del Cremlino sia cambiato nelle ultime settimane, e io vorrei capirne di più". Così in un video da Istanbul pubblicato su Twitter Dibba spiega il senso del suo viaggio in Russia: "Si voleva affamare Putin, e poi sono loro a tagliare il gas a noi", dice l'ex grillino che accusa l'Europa: "Pur condannando le scelte politiche attuali della Russia, e ovviamente l'invasione dell'Ucraina, penso che sia deprimente, e un grande errore storico, tagliare questo legame politico, storico e culturale con un mondo molto più simile al nostro che all'Estremo Oriente. Spingere Mosca nelle braccia Di Pechino è un errore storico che l'Europa potrebbe pagare nei prossimi 30, 40, 50 anni".

Di Battista aggiunge che si fermerà "per circa un mese e mezzo. Viaggerò da solo, con mezzi pubblici, ma non dirò le tappe sennò finisce che ci trovo Salvini...". E ancora: "Il biglietto me lo sono fatto per conto mio, in agenzia di viaggio...". L'ex parlamentare si dice "appassionato della cultura e della storia russa" e ricorda la sua tesi sui formalisti russi. Infine, citando una frase di Via col Vento, dice che "delle polemiche francamente me ne infischio".

