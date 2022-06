Non è l'Arena, Matteo Renzi: "Vi dico perché non vincerà mai la Meloni"

20 giugno 2022 a

"Demonizzare Giorgia Meloni è la strategia vincente?". Massimo Giletti, a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 19 giugno, pone questa domanda a Matteo Renzi: "Deve decidere intanto a quale gioco vuole giocare. O sceglie di vincere al centro, se ne è capace, e io penso di no, o in questo Paese, grazie a Dio, non vincerà mai. Le prossime elezioni si vincono al centro. Ecco perché dico a chi vuole governare il Paese di lasciare stare le politiche sovraniste e populiste. Bisogna scegliere la strada del riformismo", insiste il leader di Italia viva.

Dopodiché, prosegue Matteo Renzi, "sbaglia chi demonizza la Meloni". Ma la leader di Fratelli d'Italia, sottolinea, "per come si sta caratterizzando non vincerà mai". E "non c'entra niente che sia donna ma se la Meloni che voleva uscire dall'euro e dalla Nato ora ha posizioni diverse, allora deve avere il coraggio di cambiare linea e per ora non lo sta facendo".

Renzi poi asfalta i pentastellati: "Sono finiti e ciò non mi riempie il cuore di tristezza. Il M5s ha rappresentato la speranza di cambiare qualcosa ma l'unica cosa che hanno cambiato è idea. Volevano uscire dall'euro e oggi si vantano di essere europeisti. Dicevano che non si sarebbero alleati con nessuno e sono l'unico partito al governo sempre alleato con qualcuno. La definizione del M5S è il partito dell'odio".

