L'Aria Che Tira, Alessandra Ghisleri: "Cosa c'è dietro lo scontro Draghi-Conte"

Alessandra Ghisleri a L'Aria Che tira prova a spiegare attraverso le rilevazioni dei sondaggi di Euromedia Reserach cosa sta succedendo in Italia. Come vi abbiamo raccontato in queste ore, lo scontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi è acceso e fa tremare la maggioranza. Ma come afferma la Ghisleri di fatto questo duello non appassiona gli italiani perché privo di elementi politici concreti. E du un possibile Papeete 2, la Ghisleri afferma che vanno approfonditi i temi che in questo momento dividono la maggioranza. Ad esempio sull'invio delle armi all'Ucraina, la sondaggista afferma che la maggioranza degli italiani si dice contraria. In seconda battuta affronta il tema del Superbonus che è un altro terreno di scontro per l’esecutivo. I 33 miliardi messi a disposizione dal governo sono esauriti e dunque l'esecutivo ha pensato di bloccare le proroghe.

Ma i grillini in queste ore, Conte in testa sono sul piede di guerra, per chiedere a Draghi di ripristinare il bonus anche per il futuro. E la Ghisleri su questo punto è molto chiara: "Chi ha impiegato dei soldi o ha progettato delle spese utilizzando questo tipo di bonus non vedrebbe di buon occhio uno stop e dunque potrebbe esserci un effetto negativo sui consensi".

E sul fronte del vincolo del doppio mandato per i 5 Stelle emerge dai dati della Ghisleri che il 53 per cento degli elettori 5s è favorevole al mantenimento del limite. Poi la Ghisleri ha aggiunto: "Gli italiani sono in maggioranza contrari all'invio delle armi, non riescono a comprenderne i risvolti economici. Il fatto che le persone in capo al M5S abbiano acquisito una loro indipendenza politica dà fastidio ai vertici del M5S e lo si vede nelle dispute che Grillo ha ottenuto".

