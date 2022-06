L'aria che tira, Alessandra Ghisleri: "Effetto Paragone", profezia da incubo per Salvini

17 giugno 2022 a

Alessandra Ghisleri è intervenuta in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira e ha fatto il punto sui sondaggi e su come questi riflettano la situazione politica attuale. La notizia più calda è la lite tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che sta terremotando il Movimento 5 Stelle: “Il problema - è l’analisi della direttrice di Euromedia Research - è che la loro elezione nasce dal basso, dalla rabbia delle persone”.

“Rabbia che non è finita - ha proseguito la Ghisleri - anzi con l’aumento delle bollette, l’inflazione è aumentata e ora va incanalata in quello che dovrebbe essere il nuovo programma dei 5 Stelle. Ma con le liti interne tra Di Maio e Conte questa programmazione non c’è: il Movimento rischia di perdere ulteriore consenso”. Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia Research mostrano Pd e Fdi oltre il 22%, a darsi battaglia per il titolo virtuale di primo partito italiano. Lega e M5s continuano invece a perdere terreno, con il partito di Salvini al 15% e quello di Conte crollato addirittura all’11.

“I sondaggi indicano che Pd e Fdi sono i due partiti che stanno trainando - ha commentato la Ghisleri - mentre Lega e M5s perdono ulteriormente. E attenzione a Gianluigi Paragone (Italexit è dato in crescita al 3%, ndr), che drena consensi sia a Lega che M5s, avendo lui una storia passata con entrambi i partiti”.

