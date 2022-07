Marmolada, Mario Draghi rinvia il vertice con Giuseppe Conte: crisi rimandata?

04 luglio 2022 a

Tutto rinviato a mercoledì 6 luglio alle ore 16,30. Non c'è stato il tanto atteso chiarificatore tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte che appreso che il premier si stava recando sul luogo della tragedia della Marmolada, gli scritto manifestando la sua disponibilità a fissare un altro appuntamento così da poter permettergli di avere tutto il tempo necessario per il sopralluogo in un momento così delicato.

Così i due hanno si sono telefonati e hanno convenuto di comune accordo di rinviare l'incontro. Per questa ragione, inoltre, il leader pentastellato ha deciso di rinviare anche l'odierno Consiglio nazionale del M5S. Da parte sua il presidente del Consiglio ha raggiunto in auto Canazei, dopo essere rientrato a Verona con il suo elicottero a causa del maltempo.

