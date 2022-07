Sondaggio Mentana, "altro travaso": quanti voti prende la Meloni a Salvini

04 luglio 2022 a

Il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana non fa registrare grosse variazioni rispetto a sette giorni fa, ma conferma in pieno il trend degli ultimi mesi. Nelle intenzioni di voto degli italiani continua a volare Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che evidentemente sta continuando a prendere voti dalla Lega, che neanche con le voci di una possibile crisi di governo riesce a risollevarsi.

Fdi è rilevato al 23,6% (+0,2 rispetto alla scorsa settimana) e ormai vede sempre più vicino il traguardo dl 25%, anche se poi tutto questo consenso dovrà essere confermato all’atto del voto, e la Meloni lo sa bene. A sinistra il Pd continua a tenere botta: il partito di Enrico Letta è dato al 21,8% (+0,2). Sempre più ampio il divario tra Fdi-Pd e tutte le altre forze politiche, almeno sulla carta: la Lega di Matteo Salvini continua a precipitare (14,3%, -0,4 rispetto a sette giorni fa), mentre il Movimento 5 Stelle rischia presto di scendere sotto la doppia cifra (11,2%, -0,2).

Sempre stabili Forza Italia e la federazione composta da Azione e +Europa: il partito di Silvio Berlusconi è dato al 7,4% (+0,2), mentre quello di Carlo Calenda è al 5,2% (-0,1). A seguire tutte le forze politiche attorno al 2%, tra Italia Viva, Italexit, Articolo 1 e via discorrendo.

