Luigi Di Maio "avvistato a casa sua": bomba politica, un nuovo partito?

Luigi Di Maio si sta muovendo per un nuovo centro. Lo dimostra l'incontro segretissimo tra l'ex Cinque Stelle e Beppe Sala. Il ministro degli Esteri è stato avvistato sotto casa del sindaco di Milano. Nella sua abitazione il ministro degli Esteri si è intrattenuto per più di un'ora e mezza. Di cosa abbiano parlato non è dato sapersi e neppure il neo leader di Insieme per il Futuro, raggiunto dai giornalisti, ha voluto scendere nei dettagli.

Qualcosa di più è stato detto da Sala, che ha confessato: "Abbiamo parlato di Tribunale unico dei brevetti" perché "è il ministro degli Esteri". Eppure dopo Di Maio nella casa dell'esponente del Partito democratico è arrivato il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. È stato lui a smentire le voci su una possibile mediazione di Sala: "Noi abbiamo un progetto molto preciso e netto e lavoriamo su questo. Non so esattamente Insieme per il futuro cosa stia facendo, noi stiamo facendo un'altra cosa. Il nostro progetto ha un profilo molto specifico, quello eurpeista e liberal democratico, altri hanno dei profili e una storia politica molto diversi da questo".

Ci è andato giù più pesante Carlo Calenda, che con +Europa "ha un progetto": "Davvero mi sfugge come Beppe Sala possa anche solo pensare che un tandem con Di Maio porti qualche beneficio a lui o al paese. Il centro come ricettacolo di ogni trasformismo non è un progetto politico ma un ufficio di collocamento. Di quelli gestiti dai navigator". Ma il faccia a faccia Di Maio-Sala non fa che aumentare i sospetti su cosa bolla davvero in pentola.

