Bimbo morto a Sharm el Sheik, ira-Meloni: "Sconcertante, il governo faccia qualcosa"

"Sono Rosalia Manosperti e da sabato sono ricoverata all'ospedale di Sharm el-Sheik": un appello disperato quello lanciato dalla mamma del bimbo di 6 anni, Andrea, morto probabilmente a seguito di un'intossicazione alimentare in Egitto. Il piccolo si trovava in vacanza assieme alla madre e al padre, le cui condizioni sarebbero ancora gravi. "Chiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale", ha continuato la donna in un audio pubblicato dal Corriere della Sera.

A riprendere le parole della donna è stata anche Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter. "Lo sconcertante messaggio audio di Rosalia Manosperti, mamma del bimbo di 6 anni morto a Sharm el-Sheik. Con il marito, Antonio Mirabile, sono ancora ricoverati e chiedono di rientrare in Patria", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia. Che poi a sua volta ha lanciato un appello: "Farnesina e Governo si attivino per far rientrare subito questi nostri connazionali".

Quella che era una vacanza spensierata si è trasformata così in un incubo per la famiglia di Palermo. Ecco perché adesso Rosalia chiede aiuto al governo italiano: "Le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Per favore, aiutateci a rientrare a casa", queste le sue ultime strazianti parole.

