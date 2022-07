Giorgia Meloni, clamorosa smentita all'Espresso: "Luigi Buttiglione non so chi sia"

08 luglio 2022 a

Già, Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia fanno paura. Molta paura. Lo si è visto nelle ultime settimane, dopo le ammministrative: attacchi, fendenti, insulti, critiche feroci, accuse di fascismo. Insomma, il solito corollario. E ora ecco che, va da sé, scende in campo anche L'Espresso, il settimanale rosso per eccellenza.

Sull'ultima copia della rivista, infatti, si dedica ampio spazio a tal Luigi Buttiglione, descritto come l'uomo che terrebbe i cordoni della borsa nel partito e che si occuperebbe dei contatti tra meloniani e mondo della finanza. Peccato che la Meloni smentisca in modo fragoroso: "Leggo su L'Espresso che l'uomo chiave di Fratelli d'Italia, soprattutto per il contatto con il mondo della finanza, sarebbe un tal economista Luigi Buttiglione. Purtroppo né io né i vertici di Fdi sappiamo chi sia. Chiedo la cortesia al direttore dell'Espresso, Lirio Abbate, di mandarmi il numero di telefono di questo Buttiglione in modo da poter parlare con chi ha in mano le sorti del partito che presiedo, e già che c'è di fornirmi le evidenze che gli hanno consentito di pubblicare questa presunta notizia. La pochezza del giornalismo di sinistra non smetterà mai di sorprenderci", conclude picchiando durissimo. Insomma, uno strano, stranissimo caso. E, stando a quanto dice la Meloni, una pessima figura da parte dei "compagni" de L'Espresso.

Nel corso delle ultime ore, la Meloni è tornata a parlare delle elezioni nella regione Siciliana. Lo ha confermato all'agenzia Italpress il coordinatore regionale di FdI per la Sicilia Occidentale, Giampiero Cannella. La leader FdI ha ribadito il suo appoggio all'attuale presidente della Regione per una candidatura bis alle prossime regionali in Sicilia, forte del recente sondaggio di gradimento del Sole24ore favorevole a Nello Musumeci, che pure recentemente aveva parlato di un possibile "passo di lato" in caso di mancato accordo. La decisione finale verrà presaa al prossimo vertice di centrodestra.

Infine, le parole di cordoglio della Meloni per l'omicidio di Shinzo Abe, l'ex premier giapponese. Cordoglio che viaggia su Twitter: "Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l'ex dapo del governo Shinzo Abe è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco in un attentato durante un evento elettorale. La famiglia dei conservatori europei è vicina al popolo giapponese in questo drammatico momento", ha concluso la Meloni.

