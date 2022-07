Brunetta al congresso SIULP: "La priorità è mettere in sicurezza il potere d'acquisto delle famiglie. La strategia in tre mosse"

13 luglio 2022 a

Renato Brunetta al 9° Congresso nazionale SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia): “La nostra priorità è mettere in sicurezza il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese, obiettivo per cui abbiamo già speso in pochi mesi 33 miliardi di euro, attingendo dagli extraprofitti delle società energetiche generati dal conflitto in Ucraina per contrastare il caro bollette e il caro energia. Adesso interverremo con una strategia in tre mosse, misure che saranno distribuite tra il decreto di fine luglio e la legge di bilancio per il 2023: rinnovo dei contratti, difesa del lavoro povero e precario, rafforzamento dei salari, con particolare attenzione alla tutela delle famiglie a basso reddito”.

