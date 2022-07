Anna Maria Bernini insultata in aula, si scatena il caos: e la Casellati... scene mai viste

14 luglio 2022 a

Caos in aula durante l'intervento di Anna Maria Bernini. Proteste, fischi, insulti, grida "stai zitta" sono scoppiati dai banchi del Movimento 5 stelle contro la capogruppo di Forza Italia durante la sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto Aiuti.

Tutto è cominciato quando Anna Maria Bernini ha iniziato ad attaccare non senza frasi ironiche, ma anche tranchant, i Cinque stelle per la scelta di non votare la fiducia. A quel punto dai banchi dei pentastellati si sono levate le proteste: "Stai zitta!".

La presidente del Senato Elisabetta Casellati è stata quindi costretta a intervenire richiamano all’ordine i Cinque stelle e invitandoli a lasciar concludere l’intervento della senatrice azzurra. "Qui ognuno può esprimere quello che crede altrimenti legittimate gli altri a fare lo stesso. E poi non dovete lamentarvi, per cortesia", li ha rimproverati la presidente del Senato Casellati. Quindi la Bernini ha ripreso la parola: "Forse è qualcuno del Movimento 5 stelle di una volta, non del Movimento 5 stelle di oggi. Che sta insultando noi e se stesso".

